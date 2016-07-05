Украинцы на прошлой неделе получили "теплых" кредитов на 73 миллиона

Украинцы с 29 июня по 4 июля оформили кредитов на общую сумму 73,4 миллиона гривень для проведения энергоэффективных мероприятий, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Отмечается, что в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы на прошлой неделе оформили 155 займов на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 2,5 миллиона гривень. Более 4,5 тысячи кредитов на сумму 70 миллионов гривень было получено на энергоэффективное оборудование и материалы. Также 8 кредитов на сумму 1 миллион гривень получили Объединения совладельцев многоквартирных домов.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возврат до 70% тела кредита за счет госбюджета, получили 3,5 тысячи кредитов на сумму 50,2 миллиона гривень.

По информации пресс-службы, с начала действия программы украинцы воспользовались "теплыми" кредитами на общую суму около 2,2 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, украинцы в июне 2016 года оформили 21 180 кредитов на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 350 миллионов гривень, что стало рекордным показателем за весь период действия программы.

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В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

Местные органы власти также подключаются к этой программе и разрабатывают собственные программы по возмещению населению части тела кредита или процентов на реализацию энергоэффективных мероприятий. Это позволяет населению участвовать сразу в нескольких программах энергоэффективности. Так, в марте 2016 года такие программы приняты в Закарпатской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях. В апреле к программе подключилась Киевская область.