Вице-премьер назвал цифру потерь газа в ЖКХ

Потери газа в секторе жилищно-коммунального хозяйства из-за устаревших сетей и немодернизированных строений составляет порядка 9,5 миллиарда кубометров в год, сообщил в ходе заседания правительства вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

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"Мы в целом тратим 18 миллиардов кубометров газа на отопление. 2,5 миллиарда кубометров теряется в теплосетях, еще 7 теряется в немодернизированных домах. Всего 9,5 миллиарда кубометров мы теряем, но на которые мы тратим ресурсы", - сказал Зубко.

В этой связи Зубко напомнил, что программы энергоэффективности являются крайне необходимыми для Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина начала реализацию программ модернизации ЖКХ и домохозяйств с 2014 года. На текущий момент одной из основных таких программ является предоставление "теплых" кредитов на замену отопительного оборудования и утепление домов.