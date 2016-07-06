Гройсман предлагает проверить формирование коммунальных тарифов с 2005 года

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает провести проверки формирования коммунальных тарифов в Украине, начиная с 2005 года, и готов содействовать таким проверкам. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

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«Я хотел бы, чтобы мы сделали проверку тарифов на газ, но с 2005 года. Это будет справедливо, чтобы разобраться с этим вопросом», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве прошла всеукраинская акция профсоюзов, целью которой было приостановить рост тарифов в Украине, а также разобраться с политикой властей в части тарифообразования. Организаторы акции провели встречу с главой правительства.

Как сообщал пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук, стороны нашли общий язык и готовы сотрудничать.

Напомним, представители Кабинета министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом и лидерами фракций и групп Верховной Рады во время встречи во вторник достигли предварительного согласия о создании рабочей группы для анализа ценообразования на газ в Украине.

Сейчас речь идет о том, что рабочая группа будет работать неделю, сообщает Правительственный портал.

«Договорились о том, что создаем рабочую группу на одну неделю. Введем туда по одному представителю от каждой группы и фракции украинского парламента, которые были бы профессионалы, для того, чтобы очень быстро разобраться в образовании цен, где покупает Украина газ, что мы добываем», - сказал премьер.

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Премьер-министр отметил наличие политической составляющей в заявлениях о необходимости снизить цену на газ.

Гройсман подчеркнул, что государство поддержит целевой помощью граждан, которые нуждаются в этой помощи, зато, те, кто имеет большие дома, большое потребление газа», будут платить полноценную рыночную цену. Премьер-министр отметил, что во время отопительного сезона прошлого года средний платеж за потребление тепла и коммунальных услуг составил 12% от дохода.

"Надо бороться не за снижение тарифов, которые убивают вообще все хозяйство, а за повышение доходов людей. Над этим нужно концентрироваться. К сожалению, таких предложений мы не услышали", - отметил Гройсман, комментируя результаты встречи.

Вчера, 5 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий с опозданием, в 16.25 открыл вечернее заседание парламента и сразу же закрыл его из-за блокирования президиума и трибуны народными депутатами от "Батькивщины" и Радикальной партии. Они требуют создать следственную комиссию парламента по тарифам на коммунальные услуги.