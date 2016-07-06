Кабмин одобрил законопроект об энергоэффективности зданий

Кабинет министров Украины поддержал законопроект Министерства регионального развития, строительства и ЖКХЭ (Минрегион), определяющий основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности зданий.

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Соответствующее решение было принято в ходе заседании правительства.

«Его цель - установить четкие критерии уровня энергоэффективности каждого дома в Украине и обеспечить условия для сокращения потребления энергии. Более того, законопроект создает условия для рационального потребления гражданами энергоресурсов в зданиях, сокращения расходов на оплату энергии, повышения качества и комфорта жизни, увеличения стоимости жилья», - подчеркнул вице-премьер-министр – глава Минрегиона Геннадий Зубко.

Он уточнил, что законопроект вводит сертификацию энергетической эффективности для объектов строительства и существующих зданий с целью определить фактические показатели энергетических характеристик, а также разработать рекомендации по повышению уровня энергоэффективности.

«Законопроект дает четкий ответ: как уменьшить потребление энергоресурсов и получить экономию для каждой украинской семьи», - сказал Зубко.

Он также подчеркнул, что не менее важными являются два других закона - о коммерческом учете и о Фонде энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, секретариат Энергетического сообщества поддержал законопроект Кабмина «Об энергетической эффективности зданий» и выразил надежду, что данный законопроект будет принят Верховной Радой до начала 2017 года.

Также Минрегион планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности. Одной из целей создания фонда станет снижение потребления природного газа населением, поскольку, по словам Зубко, половина природного газа в жилищном секторе потребляется неэффективно из-за отсутствия мер по модернизации старых индивидуальных и многоквартирных домов.

По словам министра, создание специализированного Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что даст экономию на энергоресурсах около 3 млрд долл. в год.