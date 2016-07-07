В Украине дорожает строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-мае 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 10,3%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, повышение цен на СМР наблюдалось во всех сферах строительства.

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 18,5%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства транспортных сооружений - на 5,8%.

При этом стоимость СМР в мае 2016 года по сравнению с апрелем выросла на 1,5% (в апреле рост по отношению к марту составил 2,4%).

В Госстате отметили, что наибольший рост цен на СМР в мае зафиксирован в сфере строительства нежилых домов - на 2,7%, а наименьший - в сфере строительства комплексных промышленных сооружений - на 0,6%.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщалось, по данным Госстата, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросли на 11%.

В 2015 году цены на СМР выросли на 27,1% по сравнению с 2014 годом, а в 2014 году по сравнению с 2013 годом - на 9,5%.