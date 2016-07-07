Рада ввела мораторий на штрафы для теплокоммунэнерго за долги по газу и электроэнергии

Верховная Рада ввела мораторий на начисление и взыскание штрафов и пени с компаний сферы тепло- и водоснабжения за долги по газу и электроэнергии, если они не получили компенсацию из бюджета разницы между утвержденными тарифами, включая льготы и субсидии, и затратами на предоставление услуг.

Читайте такжеДолги украинцев за комуслуги в мае сократились почти на 13% - Госстат

За принятие соответствующего закона «О мерах, направленных на обеспечение устойчивого функционирования субъектов хозяйствования в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода» проголосовали 253 народных депутата при необходимых 226.

Заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак сообщила, выступая по законопроекту №2706, что его нужно принять как временное средство, до осени текущего года, которое поможет разблокировать счета соответствующих предприятий и начать их подготовку к отопительному сезону.

Читайте такжеДепутаты намерены снизить страховой запас газа для компаний-поставщиков в десять раз

«Правительство сегодня готовит новый законопроект о реструктуризации задолженности, но, к сожалению, он не готов на сегодня и не будет готов на 1 сентября. Но у нас сегодня критическая ситуация с подготовкой предприятий водо- и теплоснабжения к отопительному сезону. У нас заблокированы счета практически всех областных предприятий теплоснабжения, всех районных предпритяий, - сказал Бабак. - Поэтому комитет призывает все фракции парламента сегодня поддержать этот закон как временное средство».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла законопроект №2706 в первом чтении 24 ноября прошлого года. Тогда, во время обсуждения, Алена Бабак сообщила, что государство несвоевременно выплачивает компаниям, которые занимаются генерацией и поставкой тепловой энергии, а также водоснабжением, компенсацию из бюджета разницы между утвержденными тарифами и затратами на предоставление услуг. Общая сумма задолженности превышает 5 млрд грн. Из-за этого данные компании не могут вовремя рассчитаться за потребляемые газ и электроэнергию, в результате чего им начисляют штрафы и пени.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что погашение задолженности по разнице в тарифах за 2012-2013 гг. было проведено только в декабре 2014 года. Общая задолженность перед указанными предприятиями из-за использования низких тарифов на тепловую энергию по состоянию на 1 января 2015 года составила 2,4 млрд грн, на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу – 4 млрд грн.