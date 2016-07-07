Банки приостановили выдачу "теплых" кредитов на утепление жилья

Банки с 6 июля временно остановили выдачу "теплых" кредитов на приобретение физлицами энергоэффективных материалов и оборудования с 30-процентным возмещением, поскольку государственных средств, предусмотренных на эти цели, хватит для выплаты компенсации только по кредитам, выданным до 5 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"По предварительным расчетам, имеющегося остатка государственных средств по направлению "приобретение энергоэффективных материалов и оборудования с 30-процентным размером возмещения" хватит для выплаты компенсаций по кредитам, выданным до 5 июля этого года. В связи с этим с 06.07.2016 г. банками временно прекращена выдача "теплых" кредитов лишь по этому направлению. В то же время информируем, что все кредиты, оформленные до 05.07.2016 года по этому направлению, подлежат возмещению из государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что с целью обеспечения дальнейшей реализации программы Госэнергоэффективности уже разработало соответствующий проект решения правительства о выделении дополнительных средств на 2016 год на возмещение по кредитам на энергоэффективные материалы и оборудование и направило его на согласование в Минфин и Минэкономразвития.

Согласно сообщению, выдача кредитов по другим направлениям программы, таким как установка котлов, работающих на альтернативных видах топлива, и выдача кредитов ОСМД и ЖСК на приобретение энергоеффективных материалов и оборудования, продолжается.

По данным агентства, в госбюджете на 2016 год было предусмотрено 893,8 миллиона гривень на возмещение по "теплым" кредитам, что в 3 раза больше, чем годом ранее.

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"Только за шесть месяцев этого года украинцами уже привлечено почти 954 миллионов гривень на утепление. При этом больше всего средств, 907 миллионов гривень, привлечено именно на приобретение энергоэффективных материалов и оборудования, по которому предоставляется возмещение в размере 30% от суммы привлеченных средств, а для субсидиантов - 70%", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, украинцы в июне 2016 года оформили 21 180 кредитов на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 350 миллионов гривень, что является рекордным показателем за весь период действия программы.

С начала действия программы украинцы воспользовались "теплыми" кредитами на общую суму около 2,2 миллиарда гривень.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.