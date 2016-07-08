Гройсман обещает продолжить политику перехода на рыночные цены энергоресурсов и пожаловался на популистов

Правительство не изменит политику перехода на рыночные цены на энергоресурсы и продолжит выплачивать субсидии наиболее уязвимым слоям населения, несмотря на все заявления и обвинения со стороны популистов.

Об этом в ходе выступления в парламенте сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, политики, обвиняющие правительство и запугивающие общество, стремятся вернуть старые коррупционные схемы оборота ресурсов, в первую очередь газа, когда "бедные платили за богатых".

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"Мы установили предельную рыночную цену на газ для того, чтобы уничтожить коррупцию. Ни для кого не секрет, что государственный газ по в 3-4 раза заниженной ценой (ранее - УНИАН) скупался дельцами, в том числе теми, которые присутствуют в парламенте, и даже теми, кто, возможно, блокирует трибуну (парламента - УНИАН), и перепродавался в 2-3 раза дороже. Подтверждения этому есть, - сказал Гройсман. - И шаги правительства были направлены на то, чтобы ликвидировать коррупцию в сфере цен на газ. За несколько десятилетий создались целые империи газовых королей и королев, которые имеют миллиардные состояния, сделанные на том, что у граждан отбирали возможность нормально жить. Только за последние 10 лет на таких сделках, по подсчетам экспертов, Украина потеряла 53 миллиарда долларов. Мы сломали эту схему и сказали гражданам, что система социальной защиты построена так, чтобы защитить того, кто нуждается в защите".

При этом он подчеркнул, что правительство не допустит больше возвращения к коррупционным схемам. "Правительство не допустит и не поддержит это", - сказал премьер.