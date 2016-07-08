В Госагентстве по энергоэффективности рассказали, что поможет вдвое снизить тариф на отопление

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" рассказал руководитель агентства Сергей Савчук, сообщает ТСН.uа.

Домохозяйства могут получить от Госагентства возмещение денег, которые были использованы на утепление. По состоянию на сейчас украинцы использовали на эти цели 2,2 млрд грн, а это больше, чем 150 тысяч семей.

Программа энергоэффективности предусматривает, что получатели субсидий могут получить 70% возмещения затрат на утепление. Субсидианты составляют 70% от общего количества участников программы.

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Савчук привел пример ОСМД "Явор-2011" в Луцке Волынской области. Объединение взяло кредит на 2 млн грн. на утепление, Госагентство по энергоэффективности сразу возместило 40% кредита, а местная власть возмещает проценты по кредиту.

По словам Савчука, тариф на отопление у них сократился с 15 до 7 грн за кв метр, а каждая из этих квартир выросла в цене на 25%. ОСМД в Кременчуге Полтавской области вложило 229 тысяч гривень в то, чтобы поставить регуляторы теплового потока, агентство возместило почти 100 тысяч гривень. После этого тариф на отопление снизился с 16 до 11 грн за кв метр. По словам Савчука, за счет программы энергоэффективности и других шагов, которые сделало правительство, за последние два отопительных сезона Украина сократила потребление газа на 7,2 млрд кубометров.

Больше всего уменьшило использование газа население, теплоэнерго и бюджетные организации – меньше.