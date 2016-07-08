Украинцы уже заплатили 14 миллионов налога на недвижимость

Владельцы недвижимого имущества с 1 июля, с начала периода уплаты налога на недвижимость, заплатили 14 млн грн указанного налога, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

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По оперативным данным ГФС, в текущем году физическим лицам - собственникам объектов недвижимости отправлено около 400 тыс. налоговых уведомлений-решений по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. К оплате определено налога на общую сумму более 200 млн грн.

По данным службы, самые большие суммы налога начислены в Киеве (19 млн грн), Хмельницкой (14 млн грн) и Ивано-Франковской (11 млн грн) областях.

Фискальная служба также напомнила, что налог уплачивается в течение 60 дней с момента вручения налогового уведомления-решения.

ГФС подчеркнула, что в этом году налог на недвижимость плательщики платят за 2015 год по ставкам и с использованием льгот, которые были законодательно определены в этот период.

Так, налог начислялся на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его частей. Ставки налога устанавливались решениями местных советов, но не более 2% размера минимальной заработной платы, установленной на отчетный период - на жилую и 1% - нежилую недвижимость.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года парламент одобрил изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которым Ставки налога на недвижимость увеличатся до 3% с 2% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади. В то же время отменены льготы для складских и промышленных зданий.