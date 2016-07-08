Треть строек в Украине ведется с нарушениями – Госархстройинспекция

В Украине более 30% строек в первом полугодии 2016 года велись с нарушениями градостроительного законодательства, общая сумма наложенных Государственной архитектурно-строительной инспекцией штрафов за данный период составила 120 миллионов гривень, сообщила пресс-служба ведомства.

"В первом полугодии 2016 года Госархстройинспекция провела 11,6 тысячи проверок объектов строительства и выявила 3,8 тысячи нарушений градостроительного законодательства. То есть более 30% строек в первом полугодии велись с нарушениями. По результатам проверок наложено штрафных санкций на общую сумму 120,1 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Госархстройинспекция за первые 10 месяцев 2015 года провела более 15 тысяч проверок соблюдения застройщиками градостроительного законодательства, по результатам которых выявила нарушения на 4,6 тысячи объектов, что составило почти 31% от проверенных строек. По результатам проверок ведомство оштрафовало недобросовестных застройщиков на сумму 69,6 миллиона гривень.

В 2014 году Госархстройинспекция провела более 31,3 тысячи проверок, по результатам которых взыскала штрафов на сумму 137,1 миллиона гривень.

Государственная архитектурно-строительная инспекция была создана по указу президента Украины в 2011 году. Осуществляет государственный контроль за соблюдением строительных норм и стандартов строительства и эксплуатации жилых домов, выполнением лицензионных условий субъектами хозяйствования, осуществляющими работы по созданию объектов архитектуры, контролирует выполнение предписаний об устранении нарушений норм в сферах градостроительной документации и строительных норм, а также стандартов и правил в сфере жилищно-коммунального хозяйства.