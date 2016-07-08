Долю возмещения по "теплым" кредитам для ОСМД могут увеличить до 70%

Доля возмещения по "теплым" кредитам для объединений совладельцев многоквартирного дома может быть увеличена до 70% в зависимости от количества субсидиантов, проживающих в данном доме, сообщил в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

"По условиям программы субсидианты получают увеличенный размер правительственной помощи на возмещение расходов при утеплении - 70%. Более того, если субсидианты в составе ОСМД, то такое ОСМД получит большую долю возмещения в средневзвешенном размере между 40% и 70% - в зависимости от количества субсидиантов в многоэтажке", - сказал Савчук.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.