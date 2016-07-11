В некоторых районах Киева и области несколько дней совсем не будет воды (список, карта)

Начиная с 15 июля, на ул. Берковецка, 6 будут проводиться ремонтные работы на крупном водоводе (Д=1400 мм, год постройки – 1981), который подает воду значительной части жителей правого берега. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского водоканала.

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"В частности, для осуществления врезки и монтажа запорной арматуры необходимо будет полностью отключить указанную сеть на участке: ул. Палладина от просп. Василия Порика, 8 до ул. Пономарева", - отмечают в пресс-службе.

С 16:00 15 июля до 8:00 18 июля 2016 г. будет прекращено или частично ограничено водоснабжение ряда жилых массивов Киева и области.

В частности, будет отсутствовать водоснабжение у жителей:

- пос. Горенка.

Водовозка с питьевой водой – у Гореньского сельсовета (вул. Ленина, 125-а);

- по ул. Берковецкой.

Водовозка – вул. Берковецкая, 6.

Кроме того, будет снижено давление и возможно отсутствовать водоснабжение на верхних этажах зданий:

- в пос. Пуща-Водица (ул. Курортная, Городская, Лесная, Селянская и Червонофлотская).

Водовозка – ул. Червонофлотская, 6;

- на жилом массиве Южная Борщаговка (ул. Большая Окружная, Зодчих, Семьи Сосниных, Королева, Симиренко).

Питьевая вода – бюветы по вул. Симиренко, 10 и Булгакова, 11;

- на Никольской Борщаговке (ул. Зодчих, Жмеринская,. Верховинца, Семьи Сосниных).

Питьевая вода – бюветы по ул. Зодчих, 40; Генерала Потапова (парк); Якуба Коласа, 25; Ромена Роллана угол ул. Тулузы; ул. Леся Курбаса, 6;

- на жилых массивах Нивки и Галаганы (ул. Туполева, Стеценко, Саратовская, Салютная, Баумана, просп. Победы, ул. Чистяковская, Дружковская).

Водовозки – ул. Баумана угол ул. Саратовской; ул. Салютная угол ул. Щербакова; ул. Невская угол ул. Эстонского; ул. Краснозаводская угол ул. Кулибина

Бюветы: ул. Туполева, 13; Салютная, 18; В. Пика – ул. Тешебаева; Туполева, 22;

- на жилом массиве Новобеличи (ул. Булаховского, Генерала Наумова, Подлесная, Олевская, Рабочая, просп. Палладина).

Водовозка – вул. Клавдиевская, 34 и ул. Булаховского, 30;

- на массивах Святошин, Академгородок и Беличи (вул. Чернобыльская, Уборевича, ул. Вернадского, ул. Кржижановского, Степанченко, Святошинский, Отдыха, Верховинної и Кольцевой дороги).

Водовозка – ул. Витрука угол ул. Депутатской.

Бюветы: по ул. Святошинская, 6 угол ул. Верховинной; Котельникова угол ул. Петрицкого; ул. Пушиной угол ул. Билычанской; ул. Ирпенская, 71.

В Киевводоканале отметили, что лаборатории будут постоянно контролировать качество воды перед подачей ее потребителям в передвижных автоцистернах.

Всего в трехдневных работах по ул. Берковецкой, 6 будет задействовано 29 единиц спецтехники и машин, а также 175 работников (от 40 до 70 человек ежедневно).