Розенко уверен, что денег на субсидии хватит, если нет – добавят

Кабинет министров заложил достаточно средств в государственный бюджет Украины для финансирования субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг в новом отопительном сезоне, но в случае роста потребностей украинцев в субсидиях может внести изменения в госбюджет текущего или следующего года.

Читайте такжеГройсман: украинцы не будут платить больше 20% своего дохода за коммунальные услуги

Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

«Средств, выделенных в государственном бюджете, вполне достаточно, чтобы спокойно войти в новый отопительный сезон. Если мы увидим, что идет значительное расходование средств на субсидии, у нас есть все возможности для того, чтобы оперативно внести изменения в бюджет этого года или предусмотреть необходимые средства уже в бюджете на следующий год», - цитирует Розенко пресс-служба.

Розенко заверил, что все социально уязвимые слои населения будут должным образом защищены в процессе повышения цен на жилищно-коммунальные услуги. «Никаких проблем с финансированием субсидий в Украине не будет», - подчеркнул вице-премьер.

Читайте такжеРозенко анонсировал трансформацию системы субсидий с 2017 года

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов отметили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 млрд грн. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 млрд грн.