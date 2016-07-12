Россия передумала строить 11 гостиниц к Чемпионату мира по футболу

В России ввод 11 гостиниц к запланированному Чемпионату мира по футболу в 2018 году отменяется. Минспорт РФ совместно с Ростуризмом подготовили обновленный проект программы подготовки к проведению в стране чемпионата мира по футболу, документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

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Из программы исключается строительство 11 гостиничных комплексов, предназначенных для размещения участников соревнований, представителей и гостей FIFA, спонсоров и СМИ: шести в Нижнем Новгороде, четырех в Волгограде и одного в Самаре. Их ввод должен был быть профинансирован из внебюджетных источников.

«По 11 мероприятиям программы принято согласованное решение с заинтересованными органами исполнительной власти субъектов РФ, АНО "Оргкомитет «Россия-2018»" и министерством спорта РФ по оптимизации количества номерного фонда, с учетом выполнения требований ФИФА», — говорится в ответе Ростуризма на запрос RNS.

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В частности, «пункт 111 Программы (строительство пятизвездочного гостиничного комплекса Spa Hotel Radisson в Волгограде. — RNS) было предложено исключить Администрацией Волгоградской области, в связи с отсутствием финансирования у инвестора». Взамен «под размещение клиентских групп будет задействована действующая гостиница "Волгоград" "категория пять звезд" (157 номеров)».

Кроме того, по четырем объектам произведена замена на равнозначные гостиницы, а по 13 — изменение адресов.

Всего под размещение участников мирового футбольного первенства в изначальном варианте программы предусматривалось возведение 62 гостиничных комплексов.