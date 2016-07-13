Гройсман поручил найти средства для финансирования программы "теплых" кредитов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству финансов Украины и Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ изыскать средства для увеличения объемов финансирования государственной программы предоставления кредитов на утепление домов, замену газовых котлов на твердотопливные и другие проекты энергоэффективности.

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Об этом Гройсман сказал в ходе заседания правительства.

«Поручение Минрегиону и Минфину – найти средства для увеличения финансирования «теплых» кредитов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

С начала действия программы украинцы воспользовались «теплыми» кредитами на общую суму около 2,2 млрд грн.

Вместе с тем, банки с 6 июля временно остановили выдачу «теплых» кредитов из-за нехватки средств.