Кабмин утвердил концепцию работы Фонда энергоэффективности

Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Представляя концепцию, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко отметил, что для полномасштабного запуска фонда необходимо принять ряд законов, а принятие всех документов позволит значительно экономить на субсидиях и расширит возможности создания новых рабочих мест.

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"Это почти 75 тысяч новых рабочих мест, в особенности в малом и среднем бизнесе. Это почти 5 миллиардов гривень экономии на субсидиях в год. И самое главное – доходы в госбюджет путем уплаты налогов теми, кто реализует проекты по энергоэффективности", – сказал Зубко.

Он также подчеркнул, что механизм работы фонда очень простой. "Гражданину, желающему реализовать проект, достаточно обратиться в офис фонда, получить техническое предложение, сделать выбор банка для кредитования (сейчас это госбанки – УНИАН), выбрать исполнителя услуг, провести аудит, показать, что именно эта услуга нужна, и получить средства от государства", – сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу Фонд энергоэффективности. Одной из целей создания фонда станет снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.