По кому ударит налог на недвижимость

Свыше 400 тысячам украинцев в 2016 году предстоит уплатить налог на недвижимость. Именно столько соотечественников Государственная фискальная служба взяла на карандаш и уже отправила соответствующие «письма счастья». В течение 60 дней, по данным ГФС, местные бюджеты должны вырасти минимум на 200 млн гривен.

Не исключено, что сумма поступлений от нового налога может быть в несколько раз больше. Ведь отсутствие «письма счастья» в почтовом ящике - еще не повод для радости. ГФС призывает украинцев самостоятельно обратиться в службу, чтобы выяснить – нужно или нет платить новый оброк и в каком размере? Тем более, что принятые в 2015 году дополнения к соответствующему закону значительно расширяют круг подпадающих под налог на недвижимость.

В противном случае – штраф и пеня. «При задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ​​срока уплаты суммы денежного обязательства, - в размере 10 процентов погашенной суммы налогового долга; при задержке более 30 календарных дней - в размере 20 процентов погашенной суммы налогового долга», - пояснили УНИАН в фискальной службе, уточнив, что если и в эти сроки налог и штраф не уплачен, то тогда начисляется пеня на общую сумму долга из расчета 120% годовых учетной ставки НБУ за каждый просроченный день.

Кстати, понимая, что с ГФС шутки плохи, украинцы только за первую неделю июля уплатили 17 млн грн налога на недвижимость.

Откуда пошел налог на недвижимость

О налоге на недвижимость заговорили еще в далеком 2008 году. Однако реальные очертания закон приобрел только в 2013-ом, когда были приняты соответствующие изменения в Налоговый кодекс. Правда, тогда Верховная Рада перенесла срок вступления налога на недвижимость в силу на 1 января 2014 года. И уже летом 2014-го украинцы первый раз оплатили новый для себя налог.

Между тем, распространялся он только на малую часть населения, а точнее - на состоятельных граждан. «Льготы» были установлены на уровне 120 кв. м для квартир и 250 кв. м для домов. Понятное дело, что при такой формулировке плательщиками «недвижимого налога» в основном стали владельцы роскошного жилья в пригороде и больших квартир в новостройках. В итоге получилось, что налог как бы есть, а денег нет.

В 2015 году парламент подчистил многие лазейки в законе и значительно расширил круг «недвижимых» налогоплательщиков.

Расширять налоговую базу законодатели принялись со всей им присущей дальновидностью. Ввели налог на нежилое имущество (офисные, торговые здания, склады, гаражи и т.д.), сократили вдвое минимальную норму неоплачиваемой площади жилья, то есть «льготу», а также обязали счастливых обладателей квартир свыше 300 квадратов и особняков более 500 кв. м дополнительно платить 25 тыс. грн.

Единственное, что оброком не обложили – находящуюся в госсобственности недвижимость: производственные корпуса, цеха, складские помещения, МАФы, а также здания, принадлежащие религиозным организациям и пр.

Стоит отметить, что налог на недвижимость отнесен к числу местных, а это значит, что все полученные деньги пойдут в бюджеты городов, сел, территориальных общин и т.д., что, по мнению руководства страны, должно положительно сказаться на развитии регионов.

Удастся ли сбыться ожиданиям властей, станет известно со временем. А вот кто пострадает, понятно уже сейчас. Это - жители сельской местности. Ведь именно они, не имея высоких доходов, владеют большой площадью недвижимости. И она зачастую нежилая. Речь идет о сараях, погребах, всевозможных пристройках, летних кухнях и т.д. Теперь за все это придется платить. Правда, выходом из данной ситуации может стать банальная не регистрация собственности, так как незарегистрированное имущество для государственных налоговых органов не существует, а значит и налогом не облагается.

Калькуляция налога

Первоначально право устанавливать «льготную квадратуру» было предоставлено местным властям. К примеру, в Киеве была принята минимальная необлагаемая налогом норма - 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов.

В Харькове «льгота» была иной. Там налог на недвижимость в 2015 году нужно было рассчитывать свыше 120 кв. м для квартир и 240 квадратов для домов.

Увидев такой разброс, парламентарии внесли изменения в Налоговый кодекс и установили единые «льготные» метры на уровне 60 кв. м для квартир и 120 кв. м для домов.

Теперь, как пояснил управляющий партнер юридической компании «НАКАЗ» Арсений Салалайко, налог рассчитывается, исходя из площади имущества на одного человека сверх установленных минимальных норм, а именно: более 60 кв. м для квартир, свыше 120 кв. м для жилых домов и более 180 кв. м для разных типов жилой недвижимости.

«Проще говоря, если у вас квартира 90 кв. м - вы платите налог за 30 кв. м сверх нормы», – отметил Салалайко.

Если у гражданина есть несколько квартир, то их площадь суммируется и за квадратные метры, которые превышают 60 кв. м, ему придется платить налог.

В то же время, для нежилой недвижимости «льготные» метры не предусмотрены вовсе. Это значит, что каждый, в чьей собственности есть, например, гараж, различные подсобные помещения, должен будет заплатить налог.

Второй важной составляющей налога является его ставка.

Пока право ее устанавливать закреплено за местными властями. Первоначально отведенный коридор - от 0% до 2% от размера минимальной заработной платы. Но в 2015 году его увеличили до 3%. Многие мэры решили пока не накручивать ставку и в большинстве случаев установили ее в размере 1%. К примеру, таковой она является в Киеве.

Таким образом, в 2016 году владелец квартиры площадью 100 кв. м в Киеве должен будет заплатить 487,2 грн, а за дом в 200 квадратов – 974,4 грн.

В 2017 году из-за роста минимальной зарплаты – до 1378 грн на 1 января 2016 года - за квартиру той же площади надо будет уплатить 551,2 грн, а за дом - 1102,4 грн.

В следующем году обладатели «элитки» будут платить четко зафиксированную сумму в 25 тыс. грн, сверх установленной местной властью ставки налогообложения (0-3%). Такой недвижимостью по Налоговому кодексу считаются квартиры площадью более 300 кв. м и дома, площадь которых свыше 500 кв. м.

Получается, что в 2017 году за дом площадью 600 кв. м в Киеве придется заплатить 31 614 гривен.

Как избежать уплаты

Эксперты отмечают, что возможность «уйти» от уплаты данного налога существует. Необходимо оформить жилую недвижимость на нескольких владельцев, например, на членов семьи.

«Условно обойти закон можно, зарегистрировав недвижимость на нескольких совладельцев - как объект общей долевой собственности. Например, дом общей площадью 200 кв. метров имеет 5 совладельцев, которые внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество с указанием размера долей каждого из них. Предположим, что все обладают равными долями. При разделении 200 кв. метров на 5 человек выходит, что каждый обладает только 40 кв. метрами. Согласно Налоговому кодексу Украины, данная площадь является льготной площадью, на которую налог не начисляется. Следовательно, ни один из 5-ти совладельцев дома площадью 200 кв. метров не обязан платить налог на недвижимость», - рассказал юрист в области недвижимости Ирина Столярчук.

«Если у вас квартира более 60 кв. м, то, чтобы не платить налог, распределите часть недвижимости между своими родственниками (супруга\супруг, отец\мать и т.д.), чтобы на человека было не более 60 кв. м», - аналогичный совет дал юрист Арсений Салалайко.

Избежать уплаты налога на недвижимость поможет и отсутствие данных в реестре. Пока, по словам экспертов, в реестр прав собственности (а именно из него фискальная служба черпает информацию) на данный момент внесено менее половины всей недвижимости страны. Это значит, что многие могут не получить уведомление о необходимости платить оброк. Правда, это не освободит людей от уплаты налога в будущем.

«Основная проблема заключается в том, что данные о недвижимости будут брать из реестра прав на недвижимое имущество. На сегодня, по разным источникам, в реестр внесено не более 40% всей недвижимости. Пока данных в реестре нет, то и недвижимости не видно. Это позволит избежать налогообложения», - отметил Салалайко.

Управляющий партнер юридической фирмы «LOTYSH & PARTNERS», юрист в сфере недвижимости Андрей Лотыш объяснил, что данные в реестр прав на недвижимое имущество в электронном виде заносятся только с 2013 года, в основном он наполняется местными бюро технической инвентаризации (БТИ), информация у которых содержится в бумажном виде, что существенно замедляет процесс ее обработки.

Игорь Орел (УНИАН)