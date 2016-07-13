Рада в первом чтении приняла законопроект, препятствующий строительным аферам

12 июля Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект 4733-1 "О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно усовершенствования градостроительной деятельности", который был разработан группой народных депутатов Украины совместно с Госархстройинспекцией Украины, говорится на сайте ГАСИ.

Разработка данного законопроекта была инициирована для устранения негативных тенденций в строительной отрасли в результате не до конца продуманной либерализации градостроительного законодательства в 2011 году. Искусственное распределение объектов строительных классов последствий на пять категорий сложности и установление для них разного порядка оформления разрешительных документов давало недобросовестным застройщикам неограниченное поле для манипулирования во время разработки проектов строительства и приобретения права на выполнение строительных работ.

Как следствие, увеличение количества проблемных застроек, появление перечня незаконных застроек в столице, несоблюдение строительных норм, а также рост числа обманутых инвесторов.

Принятый законопроект устраняет искусственное распределение объектов строительства. Теперь строительство объектов среднего и значительного классов последствий предлагается осуществлять исключительно по разрешительной системе. Это установит четкие правила оформления разрешительной документации для застройщиков и устранит возможности для манипулирования градостроительным законодательством.

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Одновременно предложенные нормы предусматривают максимальное упрощение разрешительной системы для строительств незначительного класса последствий, которые сегодня составляют 80% от общего объема застроек. Застройщик будет подавать лишь сообщение и сможет приступать к строительству на следующий день после его направления. Таким образом, автоматически будет отменена и процедура возвращения документов на доработку.

"Проблема незаконных застроек приобрела негативные тенденции. В то же время действующая разрешительная система не дает инструментов для эффективной борьбы с недобросовестными застройщиками, наоборот она создает для них поле для манипуляций. Ситуацию исправят лишь законодательные изменения. Законопроект 4733-1 учитывает интересы граждан, инвесторов и застройщиков. Реализация предложенных изменений на практике кардинально уменьшит количество проблемных застроек, снизит риски для людей, которые вложили средства в строительство, и даст возможность предотвращать конфликты на их начальном этапе", - сообщил Председатель Госархстройинспекции Украины Алексей Кудрявцев.

В законопроекте, который полностью поддерживает Госархстройинспекция, учтены мониторинговые исследования инспекции в течение последних лет, а также опыт партнеров Украины, в частности Республики Польша.