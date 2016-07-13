Украинцы за неделю получили "теплых" кредитов на 90 миллионов

Украинцы с 4 по 11 июля оформили кредиты на общую сумму 90,4 миллиона гривень для проведения энергоэффективных мероприятий, сообщила пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности).

Отмечается, что в рамках программы по компенсации части тела кредита украинцы на прошлой неделе оформили 246 займов на установку котлов, работающих на альтернативных видах топлива, на сумму 4,2 миллиона гривень. На энергоэффективное оборудование и материалы украинцы взяли кредиты на 86,2 миллиона гривень. Объединения совладельцев многоквартирных домов получили 6 кредитов на сумму около 500 тысяч гривень.

Как отметила пресс-служба, получающие субсидии семьи, которые могут рассчитывать на возврат до 70% тела кредита за счет госбюджета, получили кредиты на сумму 64,5 миллиона гривень.

С начала действия программы ее участниками стали 278 ОСМД, которые взяли кредиты на сумму 25 миллионов гривень.

"За весь период программы почти 170 тысяч украинских семей привлекли 2,3 миллиарда гривень на утепление своих домов", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, украинцы в июне 2016 года оформили 21 180 кредитов на энергоэффективные мероприятия на общую сумму 350 миллионов гривень, что стало рекордным показателем за весь период действия программы.

В начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.