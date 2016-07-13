Завтра Львовский горсовет рассмотрит проект, который грозит существенным ростом цен на жилье

Как сообщает ZIK, предлагается увеличение в четыре раза – с 3% до 12% от ее нормативной денежной оценки, а функциональное назначение определять как земли коммерции. Это означает, что ставка арендной платы умножится на коэффициент 2,5.

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Проект постановления вынесен на сессию Львовского горсовета 14 июля. Как уверяет и. о. директора департамента градостроительства Львовского горсовета Сергей Коровайник, до сих пор продолжается обсуждение данной инициативы, окончательное решение относительно процента арендной платы еще не принято.

«Город ищет различные пути наполнения городского бюджета от арендной платы. Одним из путей является поднять арендную плату до определенного уровня для застройщиков, осуществляющих многоэтажное жилищное строительство. Мы в рамках закона обработали, насколько мы можем поднять эту арендную плату. Но сколько это будет и это будет трактоваться как земли коммерции – это вопрос в процессе обсуждения. Окончательно это будет решаться на сессии», - отметил Коровайник.

По оценкам экспертов и депутатов, такие намерения чиновников Львова могут вызвать противоположный эффект – своими действиями мэрия спровоцирует существенный рост стоимости жилья для покупателей, замедлятся темпы его строительства и продажи, уменьшится инвестиционная привлекательность города.

По данным статистики, в течение января-марта 2016 г. в городе принято в эксплуатацию 68 новых жилых домов общей площадью 112,1 тыс. кв м, что составляет почти половину (48%) от общеобластного объема. По сравнению с январем-мартом 2015г. объемы сданного в эксплуатацию жилья во Львове выросли на 29,7%.