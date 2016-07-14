Ввод в эксплуатацию столичных офисов сократился в 3,5 раза

Объем ввода в эксплуатацию офисных помещений в Киеве за январь-июнь 2016 года сократился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7,1 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).

"За второй квартал в Киеве не был введен ни один качественный бизнес-центр, а в целом за полугодие на рынок вышел только один объект площадью 7,1 тысячи квадратных метров, что в 3,5 раза меньше результата аналогичного периода 2015 года", - цитирует пресс-служба руководителя отдела офисных площадей компании JLL (Украина) Александру Глобину.

Согласно сообщению, за указанный период объем чистого поглощения составил около 55 тысяч квадратных метров, что на 75% превышает результат аналогичного периода прошлого года и сопоставимо с показателями полугодового поглощения в докризисный период 2011-2012 годов.

Сообщается, что рост поглощения в первом полугодии 2016 года был обусловлен возобновлением спроса на помещения класса А.

"Многие арендаторы, в частности, компании сферы IT и производства, воспользовались низкими арендными ставками и стабильностью национальной валюты для улучшения своих условий путем переезда в класс А", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что во втором квартале 2016 года объем чистого поглощения офисных площадей составил 37,4 тысячи квадратных метров, что более чем в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом в структуре спроса во втором квартале лидируют игроки IT-сектора, занимающие 48%.

По данным компании JLL, уровень вакантности в качественных офисных помещениях по итогам второго квартал 2016 года снизился до 20,9%, в то время как максимальная базовая арендная ставка особо не изменилась и осталась на уровне 340 долларов за квадратный метр в год.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2015 года в Киеве было введено 25,5 тысячи квадратных метров качественных офисных площадей, что почти в четыре раза уступает показателю аналогичного периода прошлого года, тогда было введено 100 тысяч квадратных метров.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные услуги в области недвижимости. Портфель компании составляет около 372 миллионов квадратных метров по всему миру, а годовой оборот – 6 миллиардов долларов.