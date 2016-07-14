"Автомайдан" показал шикарные дома киевских судей (фоторепортаж, видео)

Видеозапись, снятую "Автомайданом", на своем YouTube-канале разместил "PROSUD".

Так, судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Гарник Людмила Леонидовна в своей декларации за 2013 год указала почти 233 тысячи гривень доходов, из которых 220 тысяч гривень - ее заработная плата, 12,6 тысяч гривень - материальная помощь. То есть живет Гарник практически на одну заработную плату.

"Мы нашли этот особняк и сняли его с воздуха. Место действительно просто роскошное. По нашей информации, его актуальная цена на сегодня составляет минимум $500 тыс. (почти 12,5 млн грн, или 57 годовых заработных плат)", - говорится в сообщении.

В свою очередь Авраменко в своей декларации за 2014 год указал сумму совокупного дохода за год в размере почти 2 млн грн. Он имеет один большой жилой дом общей площадью минимум 450м2 с подземным паркингом и меньший дом, квадратов на 150. На дворе был замечен автомобиль ТОУОТА Sequoia.

Кроме того, в своей декларации за 2014 год Сокуренко, судья апелляционного суда Киева, указал 360 тыс. грн дохода, из которых 272 тыс. грн - заработная плата. Доход супруги - почти 120 тысяч. грн, из которых заработная плата - 120 тыс. грн. Получается, что семья Сокуренко живет практически на одну заработную плату.

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Есть у Сокуренко в собственности с 2010 года немалый дом на 534 м2 в одном из самых дорогих, в Печерском районе Киева. Расположен он буквально в 5 минутах хотьбы от монумента "Родина-Мать".

"На сегодняшний день только земельный участок (7 соток) судьи Дмитрия Сокуренко в данном месте стоит минимум $840 тыс., или почти 21 млн грн. То есть с заработной платой на уровне 2014 г. Сокуренко понадобилось бы больше 77 лет работать только на этот земельный участок, не тратя ни копейки даже на еду", - подчеркивается в сообщении.