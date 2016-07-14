Индекс цен на жилье в Лондоне упал до минимума за 7 лет

Индекс цен на жилую недвижимость в Лондоне в июне упал до отметки минус 46 с отметки минус 35 в мае, достигнув самого низкого уровня с начала 2009 года, сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на данные Королевского института дипломированных оценщиков (Royal Institution of Chartered Surveyors, RICS).

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Индекс цен на жилье по всей Великобритании снизился с 19 в мае до 16 в июне, достигнув ​самого низкого показателя с января 2015 года, свидетельствуют данные RICS. Индекс ценовых ожиданий в краткосрочной перспективе упал до минус 27, а индекс ожиданий по ценам на 2017 год — с 54 до нуля.

Исследование RICS основано на результатах опроса оценщиков, которое проводилось с 24 июня, когда были объявлены итоги референдума, до прошлой недели. Данные позволяют впервые увидеть влияние Brexit на британский рынок жилья, отмечает Bloomberg.

По данным RICS, ​спрос на жилую недвижимость по всей стране в июне упал до самого низкого уровня с середины 2008 года. В следующие три месяца участники рынка ожидают самые слабые продажи за последние 28 лет. Кроме того, они зафиксировали продолжающееся снижение числа новых объектов, выставленных на продажу, по всей Великобритании, за исключением Северной Ирландии. О сокращении числа новых объектов RICS уведомили более 45% оценщиков, тогда как в мае таких было 31%. Как отмечается в исследовании RICS, это самое резкое падение за свою историю, передает РБК.

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Индекс цен на жилье по всей стране снизился с 19 в мае до 16 в июне, достигнув ​самого низкого показателя с января 2015 года. Индекс ценовых ожиданий в краткосрочной перспективе упал до минус 27, а индекс ожиданий по ценам на 2017 год — с 54 до нуля.

Главный экономист RICS Саймон Рубинсон отметил, что даже и без референдума число сделок на рынке жилья во втором квартале этого года, скорее всего, упало бы. По его словам, полученные данные позволяют предположить, что спад на рынке сохранится в ближайшие месяцы.

Итоги референдума «явно расстроили многих покупателей и продавцов, и очевидно, что некоторые из них пересматривают свои действия и/или пытаются пересмотреть цены», признали в совместном исследовании компании Acadata и LSL Property Services. В то же время в своем исследовании они указали, что цены на жилую недвижимость начали снижаться еще до референдума. По данным компаний, в мае цены упали на 1,4%, продемонстрировав самое значительное снижение за месяц с июня 2011 года.