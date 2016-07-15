В жару в Харькове отключили воду (список адресов)

Как сообщает Depo.ua со ссылкой на КП "Харьковводоканал", это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Со списком адресов, где временно прекращено водоснабжение, можно ознакомиться ниже.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 23 (п. №3, стояк) до 17:30 15 июля

Киевский район:

ул. Академика Павлова, 311-а к 20:00 15 июля

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68,70,72,74,76,76-а, 78,80,80-а, 82,159/84 до 20:00, пр. Тракторостроителей, 108 (п. № 5) до 17:45 15 июля

Новобаварський район:

ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) до 16:30 15 июля

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Слободской район:

пр. Московский, 96 (стояк) до 17:00, б-р Жасминовом (вул. Слинько), 1 (стояк) до 18:00 15 июля

Холодногорский район:

ул. Холодногірська, 10 (п. №3, стояк), вул. Лагерная, 71/1 (п. №2, стояк) до 17:00, вул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 18:30 15 июля

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 38 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 57 (п. №1, стояк) до 18:30, пр. Победы, 78-а (п. №4, стояк), вул. Новгородская, 20, вул. Космическая, 14-а (эт. №1), 16 (пов. №3) до 20:00 15 июля, вул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк) до 18:30 16 июля.