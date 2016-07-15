Продажи домов класса "люкс" в Лондоне упали на 43%

Продажи самых дорогих домов в Лондоне упали на 43% из-за решения граждан Великобритании по итогам референдума 23 июня о выходе страны из состава Евросоюза (Brexit), сообщает Прайм со ссылкой на исследование компании Lonres.

Читайте такжеВыход Британии из ЕС может сделать жилье в стране более доступным для иностранцев

Число первичных объектов, проданных в Лондоне в течение 12 рабочих дней после референдума, упало на 43% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Число дорогих домов, выставленных на продажу, также резко сократилось - на 25% в годовом выражении.

"При цене выше уровня 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов (1,3-2 миллиона долларов - ред.) вы увидите, что есть много предложений, и поэтому с точки зрения продаж все сложно", - сообщает глава Barratt Developments Plc Дэвид Томас (David Thomas).

В Великобритании 23 июня прошел референдум по членству страны в Евросоюзе. Согласно официальным данным, за выход страны из ЕС проголосовали 51,9% британцев. Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй, которая занимается формированием нового правительства страны.