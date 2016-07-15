Министр соцполитики почитал декларации депутатов и предложил оформить субсидии: Исходя из доходов, имеете право

Комиссии органов социальной защиты при назначении субсидии могут не учитывать граждан, которые прописаны, но не проживают в жилье, на которое оформляется субсидия.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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«По решению комиссии, субсидия может быть назначена без учета отдельных членов домохозяйства, которые зарегистрированы, но фактически не проживают в помещении», - сказал Рева.

Он отметил, что по правилам субсидия рассчитывается исходя из стоимости потребленных жилищно-коммунальных услуг и доходов прописанных граждан. Однако, по решению комиссии может не учитываться доход тех, кто не проживает в квартире. В качестве примера министр привел вариант, когда дети прописаны, но при этом не живут с родителями. В то же время, для такого решения гражданам необходимо предоставить документальное свидетельство о временном отсутствии прописанных людей. Если такого документа нет, комиссия может принять решение проверив материальные условия проживания семьи.

Рева заявил, что решения комиссий являются обязательными для всех поставщиков коммунальных услуг. «Вчера во время прямого эфира зрители мне задали вопрос о том, что «Киевгаз» не учитывает решения комиссии. Я обещаю, что мы разберемся с такими случаями», - сказал Рева.

Министр сообщил, что оформление субсидии сегодня максимально упрощено, а правительство работает над тем, чтобы еще более упростить данную процедуру к следующему отопительному сезону.

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Сейчас для получения субсидии, по словам Ревы, достаточно подать в соответствующие органы заявку и декларацию о доходах, всю остальную информацию органы соцзащиты будут собирать сами. При этом, за ошибки в декларациях не будут назначать штрафы и лишать субсидии. По словам Ревы, наказание понесут лишь те, кто умышленно скроет существенную информацию о доходах. «С 21 июля 2015 года в декларацию не нужно вносить сумму доходов, а лишь их виды и источники», - сказал Рева.

Министр также напомнил, что размер субсидии зависит от уровня потребления коммунальных услуг и доходов членов домохозяйства. При этом для трудоспособных безработных граждан при оформлении субсидии учитывается условный доход в размере двух прожиточных минимумов (с мая 2016 года - 2900 грн). В то же время, по решению комиссии органов соцзащиты, если безработные граждане являются членом семьи, которая находится в сложном материальном положении, условный доход может быть понижен до одного прожиточного минимума.

По словам Ревы, субсидию могут получить даже те, у кого есть задолженность по оплате услуг ЖКХ, ведь соответствующая ограничительная норма была отменена еще в 2011 году. Однако, после получения субсидии, получатель должен вносить обязательную часть платежа, которая определена в сообщении о назначении субсидии.

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Он добавил, что оформление субсидии не помешает получению наследства или продаже недвижимости, слухи о том, что всю сумму полученной субсидии придется в таком случае возвращать, не имеют под собой оснований.

Рева сообщил, что покупка валюты, которая в Украине происходит по паспорту, не учитывается при назначении субсидии. По правилам получения субсидии, она не назначается, если кто-либо из членов домохозяйства за последние 12 месяцев совершил покупку на сумму свыше 50 тыс. грн, но покупка валюты к таким существенным покупкам не относится. Точно также министр развеял миф о том, что субсидии могут лишить тех, кто имеет на банковском счету больше 50 тыс. грн.

Также он напомнил, что неправдивы и слухи о том, что необходимо потратить определенный объем коммунальных услуг для того, чтобы иметь возможность в будущем получать субсидию. «Это очень вредный слухи, из-за которых наши сограждане иногда стараются использовать больше воды, газа или электроэнергии, чем им нужно», - сказал Рева.

Он пояснил, что выжигать газ до уровня, определенного субсидией не только бессмысленно, но и невыгодно, поскольку экономное потребление позволит семье в будущем меньше за него платить. Если домохозяйство использовало меньше газа, чем определено социальной нормой, сэкономленные средства субсидии остаются на счетах семьи и могут быть использованы в следующем месяце в том числе и для погашения обязательной части платежа.

Также министр заявил, что, исходя из деклараций депутатов Верховной Рады, многие из них имеют право на субсидию. «Проанализировав в открытом доступе информацию о доходах народных депутатов, которые тут присутствуют, я хочу вас заверить, что значительная часть сидящих в этом зале, не только имеет право, но и возможность получить субсидию, исходя из ваших доходов за прошлый год. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь», - с иронией сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов отметили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 годузатраты превысят 40 млрд грн. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 млрд грн.