Япония профинансирует проекты по восстановлению социальных объектов на Донбассе

Правительство Японии через представительство Международной организации миграции (МОМ) в Украине проведет конкурс для отбора проектов по восстановлению социальных объектов, а также финансированию социальных мероприятий на Донбассе, сообщила пресс-служба МОМ.

Читайте такжеЯпония выделила международным организациям $13,6 миллиона на восстановление Донбасса

Как отмечается в сообщении, в конкурсе могут принять участие общины Володарского и Первомайского районов Донецкой области и Троицкого района Луганской области. При этом количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в такой общине должно составлять не меньше 10% населения, а также должна быть создана инициативная группа в количестве не менее 15 человек, которая буде сопровождать проект и способствовать интеграции ВПЛ в общину.

Конкурс предполагает отбор проектов по восстановлению одного социального объекта на территории каждой из общин на сумму до 30 тыс. долл. При этом объект должен быть действующим и предоставлять социальные услуги всем представителям общины, в том числе ВПЛ. Количество лиц, пользующихся услугами обновляемого объекта, должно быть не менее 300 человек (150 ВПЛ).

Конкурс также предполагает отбор мероприятий, которые будут способствовать интеграции в общину ВПЛ, национальных меньшинств и этнических групп, а также людей с особыми потребностями. На эти цели выделяется до 10 тыс. долл.

Читайте такжеЛуганская область получит почти 4 миллиарда гривень на ремонт разрушенных из-за войны дорог и мостов

Среди таких мероприятий могут быть оказание новых социальных услуг для жителей общины (детская комната, комната психологической разгрузки, культурный центр), волонтерские инициативы (ежемесячная уборка местного парка, обустройство детской площадки), адаптация окружающей среды для лиц с особыми потребностями.

По данным пресс-службы, заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 июля. После закрытия конкурса МОМ отберет общины для проведения оценочного визита, по результатам которого будут определены общины-победители.

Как сообщал УНИАН, в рамках продолжения программы поддержки уязвимых категорий вынужденных переселенцев Международной организации миграции (МОМ) 4350 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) будут получать материальную помощь от правительства Германии на протяжении мая-июля 2016 года.

Программа будет действовать в 13 областях: Винницкой, Житомирской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Черкасской, а также части Донецкой и Луганской.

Пособие будет предоставляться ВПЛ, которые недавно переехали в вышеуказанные области и относятся к уязвимым категориям. В частности, это люди в возрасте от 70 лет, инвалиды первой и второй групп, лица, утратившие трудоспособность, семьи с детьми-инвалидами, не достигшими 18 лет, семьи с тремя и более детьми, семьи, в которых одинокие родители воспитывают малолетних детей.

Проектом планируется охватить 4350 человек (по 335 человек в каждой области) в течение первого тура выплат, который пройдет в мае-июле 2016 года. За три месяца будет выплачено 1980 грн на человека (660 грн на человека в месяц).