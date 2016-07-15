В Одессе суд вернул в собственность города помещение в историческом центре стоимостью 2 млн грн

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, 14 июля Апелляционный суд области удовлетворил жалобу прокуратуры области.

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«Исковые требования прокуратуры заключались в истребовании из незаконного владения нежилых помещений общей площадью более 210 кв. м и стоимостью около 2 млн грн. Сейчас объект недвижимости по ул. Торговой обязаны вернуть территориальной общине города», - отметила Верба.

Пресс-секретарь уточнила, что эти здания в 2010 году были незаконно отчуждены городским советом в пользу коммерческой структуры по заниженной цене.