Гройсман рассказал, как Украине сократить потребление энергоресурсов в 3-4 раза

Реализация проектов эффективного потребления энергоресурсов на местах позволит Украине сократить потребление энергии в 3-4 раза, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе посещения твердотопливной котельной коммунального предприятия «Винницагортеплоэнерго».

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Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки Гройсмана в Винницу.

«Очень важно, особенно на местном уровне, чтобы каждый горсовет, территориальная община имели свою стратегию энергоэффективности, - сказал Гройсман. - Подчеркиваю, мы можем в 2-4 раза потреблять меньше энергии, при том, что качество услуг будет существенно выше. Это будет означать, что средний счет в стране будет меньше в 3-4 раза, поскольку мы будем меньше потреблять. Я хочу, чтобы каждый город начал модернизацию и очень быструю».

Гройсман напомнил, что Украина все еще остается очень энергозатратной страной.

«Мы, к великому сожалению, можем констатировать факт, что импортируем топливо, включая газ, хотя есть все возможности заместить этот газ газом собственной добычи и даже стать экспортером топлива. Мы можем экспортировать энергоресурсы и приносить валюту в страну, - сказал глава правительства. - Но за десятилетия уничтожения страны потенциал (добычи - УНИАН) был поставлен под угрозу. Произошло падение добычи, увеличивалась зависимость от «Газпрома», были выставлены невыгодные условия взаимодействия. Как следствие, мы остаемся и сегодня неэффективной в энергетическом смысле страной».

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Гройсман подчеркнул, что с января 2017 года в Украине заработает Фонд энергоэффективности как механизм динамичной энергетической модернизации. Проекты фонда будут касаться утепления домов, перехода на твердое топливо или биотопливо, установки учета ресурсов.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу данный фонд. Одной из целей его создания является снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 млрд грн от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тыс. новых рабочих мест, в особенности в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 млрд грн на выплате субсидий.