Гройсман рассказал, чего следует ждать при введении моратория на повышение тарифов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "бесперспективным" решение ряда местных советов, в частности, Киева, о моратории на повышение тарифов и возможной компенсации разницы в тарифах за счет местных бюджетов.

Об этом он сказал в ходе специального совещания в правительстве с участием мэров крупных городов.

"Каждый их вас, если есть такая возможность, может пользоваться отечественной газотранспортной системой и закупать газ там, где вы считаете возможным. Сейчас мы имеем цену на европейском хабе. Мы газ закупаем и по контракту доставляем его в Украину. Далее коммунальные предприятия делают расчеты коммунальных тарифов, - сказал Гройсман. - Вы можете не подавать расчетов и оставить цену, которую считаете необходимой, и разницу в ценах можете компенсировать из собственных бюджетов. Но уже через несколько лет возникнут вопросы. Средства придется забирать из проектов модернизации, от детских садов, школ, учреждений здравоохранения. Это будет ваш политический выбор, но он, как мне кажется, абсолютно бесперспективный".

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Как сообщал УНИАН, Киевсовет 7 июля запретил всем структурам и подразделениям коммунальных предприятий столицы начислять плату за жилищно-коммунальные услуги по новым, повышенным тарифам. Решение предусматривает мораторий до 1 октября 2016 года на введение в действие повышенных цен и тарифов для населения на жилищно-коммунальные услуги. Также запрещаются начисления по расчетам с 1 июля и взыскание с населения столицы пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ.

Следом за Киевом намерения ввести мораторий на повышение тарифов высказали власти Житомира, Днепра, Львова и Одессы. Вместе с тем, премьер Гройсман подчеркивал, что решение городских властей Киева по введению временного - до 1 октября текущего года - моратория на повышение тарифов на коммунальные услуги - это право властей города, однако оно приведет к расходованию средств городского бюджета, а их было бы целесообразнее потратить на проекты по модернизации коммунального хозяйства.