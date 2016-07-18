Премьер призвал местные власти принимать активное участие в "капремонте страны"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти принимать активное участие в "капитальном ремонте" страны, поскольку, по его словам, на местах есть достаточно ресурсов для реализации многих проектов по модернизации инфраструктуры регионов.

Об этом Гройсман сказал в ходе совещания в правительстве с мэрами городов.

"Мы получили эффективную систему финансовой децентрализации, приняли ряд решений, чтобы наделить местные органы власти достаточными полномочиями, - сказал Гройсман. - Хотел бы, чтобы вы (представители местных властей, мэры - УНИАН) принимали активное участие в капитальном ремонте страны".

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Гройсман подчеркнул, что на текущий момент задачей органов самоуправления на местах является обеспечение рыночного уровня тарифов на энергоносители и коммунальные услуги при должной социальной защите малоимущих, обеспечение качества услуг, а также учета ресурсов.

Как сообщал УНИАН, процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.

По информации Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, поступления в местные бюджеты без учета трансфертов в январе-июне текущего года выросли на 48,5%, или на 21,2 миллиарда гривень, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 65 миллиардов гривень.