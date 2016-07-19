EC может выделить украинскому Фонду энергоэффективности 100 миллионов евро

Европейский Союз может выделить основанному правительством Украины Фонду энергоэффективности порядка 100 миллиона евро для финансирования проектов по рациональному использованию ресурсов в сфере коммунального хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе правительства, соответствующие договоренности были достигнуты в ходе встречи премьер-министр Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Гройсман проинформировал Шефчовича о концепции работы Фонда, который должен стать хорошим инструментом стимулирования энергоэффективности.

"В свою очередь вице-президент ЕК заявил о возможности помощи со стороны ЕС в наполнении Фонда. ЕС рассмотрит возможность выделения на поддержку Фонда 100 миллионов евро в качестве взносов стран-членов", - сообщили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля Кабинет министров Украины утвердил концепцию функционирования в Украине Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов в стране.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ планирует после окончания отопительного сезона 2016/2017 запустить в работу данный фонд. Одной из целей его создания является снижение потребления природного газа населением. По расчетам правительства, уже в 2017 году фонд может привлечь порядка 20 миллиардов гривень от международных доноров, государственного бюджета и частных инвесторов.

Кроме того, проекты фонда позволят создать порядка 75 тысяч новых рабочих мест, в особенности в малом и среднем бизнесе, а также сэкономить до 5 миллиардов гривень на выплате субсидий.