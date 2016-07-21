ООН выделит более 24 миллионов на восстановление жилья в Донецкой области

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) выделит более 24 миллионов гривень на восстановление до конца 2016 года 650 частных и 24 многоэтажных домов, разрушенных в Донецкой области в результате военных действий.

Об этом сообщила пресс-служба Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) со ссылкой на представителя UNHCR в Украине Пабло Матеу.

"Одна из самых больших проблем, о которой говорят переселенцы, - это отсутствие жилья. В результате конфликта многие семьи на востоке Украины потеряли дома, часть людей в зоне конфликта проживают в полуразрушенных зданиях. Чтобы помочь этим категориям населения Агентство ООН по делам беженцев выделило более 24 миллионов гривень, которые будут потрачены на приобретение материалов для проведения ремонтных работ", - цитирует Матеу пресс-служба.

Как отмечается в сообщении, до конца года планируется отремонтировать 650 частных домов и 500 квартир в 24 многоэтажных домах, в которых будут проживать 2645 жителей Донецкой области.

География проекта охватывает Северск, Светлодар, Бахмут (Артемовск), Торецк (Дзержинск), Верхнеторецкое, Новогородское, Горняк, Красногоровку, Славянск, Краматорск, Марьинку и близлежащие населенные пункты, жители которых пострадали во время боевых действий.

Реализацией проекта займется благотворительный фонд АДРА Украины. "На помощь в восстановлении жилья может претендовать каждый житель населенных пунктов, в которых действует проект. Обязательное условие - наличие акта разрушения и документов, подтверждающих право собственности на объект недвижимости", - цитирует пресс-служба УВКБ ООН менеджера проектов АДРА Украины Али Кардеса.

Предпочтение будет отдаваться наиболее социально уязвимым категориям населения - многодетным, неполным семьям и т.д. Сейчас мониторинговая группа проекта занимается определением домов для участия в нем и оценки степени разрушений.

Пресс-служба отметила, что в 2015 году АДРА Украины совместно с Агентством ООН по делам беженцев отремонтировали 687 частных и 43 многоквартирных дома в Донецкой области.

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Как сообщал УНИАН, правительство Японии через представительство Международной организации миграции (МОМ) в Украине проведет конкурс для отбора проектов по восстановлению социальных объектов, а также финансированию социальных мероприятий на Донбассе.

В конкурсе могут принять участие общины Марьинского, Волновахского, Володарского и Первомайского районов Донецкой области, а также Троицкого и Новопсковского районов Луганской области. При этом количество внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в такой общине должно составлять не меньше 10% населения, а также должна быть создана инициативная группа в количестве не менее 15 человек, которая будет сопровождать проект и способствовать интеграции ВПЛ в общину.

Конкурс предполагает отбор проектов по восстановлению одного социального объекта на территории каждой из общин на сумму до 30 тысяч долларов. При этом объект должен быть действующим и предоставлять социальные услуги всем представителям общины, в том числе ВПЛ.