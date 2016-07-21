Минрегион отчитался о 50% готовности ЖКХ к отопительному сезону

Жилищно-коммунальное хозяйство Украины готово на 50% к отопительному сезону 2016/2017 года, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на заместителя министра Эдуарда Кругляка.

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«По состоянию на 15 июля к отопительному сезону подготовлено 82,6 тыс. домов - а это 51,1% от плана», - цитирует Кругляка пресс-служба.

По данным пресс-службы, в целом предусмотрено к отопительному сезону комплексно подготовить с выдачей паспортов готовности почти 162 тыс. домов.

Также идет подготовка к осенне-зимнему периоду более 36 тыс. объектов социальной сферы.

«На сегодня уже готовы 18,6 тыс. объектов социальной сферы, а это 50,8% от запланированных. Из них 8,6 тыс. школ, 6,6 тыс. детских садов и 3,3 тыс. больниц», - отметил Кругляк.

Согласно сообщению, подготовлено к работе 11 тыс. котельных (53% от запланированного), капитально отремонтировано или реконструировано 247 котельных (46,5%), заменено 314 котлов (50,1%), капитально отремонтировано 102 котла (48,1%).

Созданы запасы угля в количестве 195 тыс. тонн и 63,3 тыс. тонн жидкого топлива (мазута). К эксплуатации в зимних условиях готовы более 10,9 тыс. км тепловых сетей, заменено 140,8 км тепловых сетей, подготовлено к работе почти 3 тыс. центральных тепловых пунктов.

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«На сегодня уже подготовлено к зиме 651,1 км водопроводных (53,2% от запланированного) и 222,65 км (52% от запланированного) канализационных сетей. Более 50% водопроводных и канализационных насосных станций, очистных сооружений также готовы к зимнему периоду», - говорится в сообщении.

Сообщается, что уже отремонтировано почти 17 млн кв. м дорожного покрытия улиц и дорог, что в среднем по Украине составляет 48% от запланированного объема.

По словам замминистра, к работе в зимний период подготовлено более 2,7 тыс. единиц спецтехники, а также 1,9 тыс. единиц дополнительной спецтехники от сторонних организаций по заключенным договорам. Заготовлено около 73 тыс. единиц шанцевых инструментов и почти 395 тыс. тонн посыпочного материала и реагентов.

Как сообщал УНИАН, по словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, потери газа в секторе жилищно-коммунального хозяйства из-за устаревших сетей и немодернизированных строений составляет порядка 9,5 млрд кубометров в год.

Украина начала реализацию программ модернизации ЖКХ и домохозяйств с 2014 года. На текущий момент одной из основных таких программ является предоставление «теплых» кредитов на замену отопительного оборудования и утепление домов.