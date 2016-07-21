Количество отказов в назначении субсидии выросло вдвое, основная причина - дорогие покупки

Количество отказов в предоставлении субсидии гражданам Украины на оплату жилищно-коммунальных услуг за 5 месяцев 2016 года по сравнению с прошлым годом выросло вдвое – до 18%, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные аналитического центра «Институт города».

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Как отмечается в сообщении, главная причина, по которой гражданам могут отказать в предоставлении субсидии, - совершение крупной покупки на сумму от 50 тыс. гривень и больше.

При этом министр социальной политики Андрей Рева считает такой рост вполне нормальным. «При росте количества субсидиантов с 1,7 млн до 5,5 млн, разве не должно было вырасти и число тех, кому откажут? Увеличение количества субсидиантов произошло почти в четыре раза. А рост отказов - в два раза. Это приемлемый показатель», - цитирует Реву пресс-служба.

Пресс-служба сообщила, что факт покупки на сумму в 50 тыс. грн претендент на получение субсидии должен декларировать в заявлении. Однако бывают случаи, когда люди скрывают такие факты. Для выяснения правдивости указанных данных социальные инспекторы обращаются к фискальным службам.

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При этом Рева отметил, что не всем претендентам на субсидию, даже в случае крупной покупки, отказывают. Соответствующие решения принимаются комиссией. «Например, человек продал трехкомнатную квартиру, купил двухкомнатную, а разницу потратил на лечение. В таких случаях мы давали людям возможность получить субсидию», - цитирует Реву пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 млрд грн. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 млрд грн.