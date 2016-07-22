В Киеве подорожали гостиницы

Средневзвешенная стоимость размещения в столичных номерах 3-5-звездочных гостиницах по итогам первого полугодия 2016 года выросла на 7% от уровня 2015 года и составила 3,1 тыс. грн за номер в сутки.

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Об этом УНИАН сообщила пресс-служба консалтинговой компании «Украинская торговая гильдия» (UTG).

По данным UTG, в среднем стоимость размещения в гостиницах Киева выросла, по состоянию на июнь 2016 года, в трехзвездочных гостиницах – на 4%, в четырехзвездочных – на 8%, до 1 тыс. грн, и 3 тыс. грн соответственно, а в пятизвездочных снизилась на 7% - до 7,8 тыс. грн.

Как сообщается, стабилизация валютного курса и постепенное возобновление деловой активности в столице привели к тому, что за январь-июнь текущего года среднерыночный показатель заполняемости гостиниц вырос на 5% и составил 40,1%. При этом в лучших 3-4-звездочных отелях данный показатель увеличился на 10%, тогда как в 5-звездочных темп роста был ниже.

«Несмотря на повышение заполняемости в первом полугодии на 5% до 40,1%, он ниже показателя других европейских стран и в условиях высокой конкуренции вынуждает отельеров прибегать к крайним мерам –сокращению операционных расходов, минимизации уровня затрат и даже временному полному или частичному закрытию управляемых объектов. Подорожание тарифов на обслуживание гостиниц привело к снижению доходности, оценочно на 10%», - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что из-за низких показателей доходности и высоких рисков зарубежные гостиничные сети не спешат развиваться в Украине.

«Как и в 2015 году, в 2016 году есть вероятность переноса заявленных к открытию проектов на 2017 год и позднее. Многие отельные сети, такие как Park Inn by Radisson, Best Western Vīb, Ramada, Reikartz Hotels & Resorts строят планы по развитию в регионах с высоким туристическим потенциалом – городах Львов и Одесса», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, экономическая и политическая нестабильность в стране привела к существенному снижению количества посетителей отелей. Так, по состоянию на конец 2014 года заполняемость гостиниц в Киеве упала более чем в 2 раза – до 30%. При этом эксперты отмечали, что столичные отельеры для привлечения клиентов предоставляют значительные скидки, порой достигающие половины от заявленной стоимости размещения.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров, в том числе ТРЦ «Оcean Plaza», «Пирамида», «Комод» (все Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков), «Global. UA (Житомир).