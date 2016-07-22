Глава Госгеокадастра Мартынюк ушел со своей должности

Глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Максим Мартынюк, который был назначен на эту должность в марте 2015 года, ушел в отставку.

"Сегодня я завершил свою работу в Госгеокадастре", - сказал Мартынюк на брифинге.

Отвечая на вопрос, какие приоритетные задачи он ставит перед собой в работе в должности первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия, на которую, по распространенной СМИ информации, он должен быть назначен в ближайшее время, Мартынюк сказал, что намерен сосредоточится на завершении земельной реформы.

"Функциональных обязанностей у первого заместителя немало. Сосредоточиться я бы, безусловно, хотел на земельной реформе, которую необходимо завершить", - отметил Мартынюк.

Также среди своих приоритетов Мартынюк назвал поддержку малого и среднего фермерства и приведение сельского хозяйства к нормам защиты окружающей среды.

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Справка УНИАН. На данный момент первым замглавы Минагропрода является Ярослав Краснопольский, назначенный на эту должность 14 января 2015 года.

Сегодня, 22 июля, Кабинет министров на заседании принял решение о переподчинении Госгеокадастра Министерству аграрной политики и продовольствия.

Госгеокадастр был создан путем реорганизации Государственного агентства земельных ресурсов (Госземагентство) в сентябре 2014 года. Госгеокадастр изначально подчинялся Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, тогда как Госземагентство – Минагропроду.