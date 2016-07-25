С начала года в недвижимость Дубая инвестировали почти $16 миллиардов

Больше всего в недвижимость Дубая вложили выходцы из стран Персидского залива - 6 миллиардов долларов. Из них львиная доля покупок пришлась на жителей ОАЭ (3,9 миллиарда долларов). Далее следуют представители Саудовской Аравии (1,1 миллиарда долларов), Кувейта (более 272,3 миллиона долларов), Катара, Омана и Бахрейна, сообщает Prian.ru.

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"Покупатели из 16 других арабских стран приобрели недвижимости в эмирате на 1,9 миллиарда долларов. Из них самая значительная часть вложений относится к инвесторам из Иордании. Далее идут выходцы из Египта и Ливана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальные иностранцы инвестировали в квадратные метры Дубая 7,6 миллиарда долларов. Лидировали по числу покупок индийцы, британцы и пакистанцы. Россияне заняли девятое место с показателем 727 сделок.

"70% самих жителей ОАЭ предпочитают аренду жилья покупке", - подчеркивает издание.