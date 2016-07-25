Киевский "Президент-Отель", выставленный на приватизацию, сократил прибыль в 60 раз

Столичный «Президент-Отель» в I полугодии 2016 года сократил чистую прибыль в 60 раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 122 тыс. грн.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по международным стандартам бухгалтерского учета, чистый доход компании в первом полугодии увеличился в 2 раза - до 28 млн грн.

При этом валовая прибыль сократилась в 1,7 раза - до почти 6 млн грн, а операционная – в 6 раз и по итогам первого полугодия составила 1,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Президент-Отель» в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил чистую прибыль на 55,1% - до 7,8 млн грн. Чистый доход компании в прошлом году вырос на 73,3% - до 34,7 млн грн.

В ноябре 2015 года Фонд госимущества выставил на продажу 100% акций «Президент-отеля» с начальной ценой 330,1 млн грн.

Фонд 27 июля этого года проведет конкурс по отбору оценщика находящихся в госсобственности 100% акций киевского «Президент-отеля» для последующей его приватизации.

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист») построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах.