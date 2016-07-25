Недвижимость Лондона на фоне Brexit может подешеветь 10% - эксперты

Лондонская недвижимость может подешеветь на 5–10%, так как после решения жителей Великобритании о выходе страны из состава Евросоюза «неопределенность сменила уверенность» на рынке недвижимости в стране, сообщает Financial Times со ссылкой на аналитиков брокерской компании Peel Hunt.

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Peel Hunt сократила чистую стоимость активов более 20 лондонских компаний по работе с недвижимостью. Эксперты брокерской фирмы ожидают, что больше всего от Brexit пострадает коммерческая недвижимость в Лондоне.

В частности, в докладе Peel Hunt указано, что падение чистой стоимости активов крупной британской компании по работе с недвижимостью Land Securities составит порядка 10% до конца этого года и 15% в течение 2017 года. В докладе также говорится о сокращении продаж таких британских фирм, как Hammerson, British Land, Intu, Derwent London и Great Portland.

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Ставшая 13 июля новым премьером Тереза Мэй пообещала создать для Великобритании новую роль в связи с решением ее жителей покинуть Европейский Союз. «В результате референдума мы стоим перед периодом великих национальных изменений», — сказала она, передает RNS.

При учете данных переписи населения Британии в 2016 году, на референдуме 23 июня проголосовали 51% жителей страны, 51,9% проголосовавших выступили за выход страны из Евросоюза, 48,15% высказались против Brexit.