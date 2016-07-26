Государственное ипотечное учреждение сократило прибыль на 26%

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) в январе-июне 2016 года сократило чистую прибыль на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,4 млн грн.

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Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по международным стандартам финансовой отчетности, чистый доход в первом полугодии вырос в 3 раза - до 245 млн грн, валовая прибыль также выросла в 3 раза - до 245 млн грн. При этом операционная прибыль увеличилась в 3,7 раза и по итогам первых 6 месяцев составила 231 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году ГИУ увеличило чистую прибыль более чем в 2,8 раза по сравнению с 2013 годом – до 35,2 млн грн с 12,5 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

Уставный капитал ГИУ на конец 2014 года составлял 755,66 млн грн.