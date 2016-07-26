В Украине выдали первую электронную лицензию на строительство

Это стало возможным в результате введения при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины и Координатора проектов ОБСЕ в Украине электронной системы для подачи документов на получение лицензии на строительство.

Данная система распространяется на субъекты хозяйствования, которые строят объекты IV-V категорий сложности. Она поможет предпринимателям получать новые лицензии он-лайн, а также вносить изменения в уже действующие лицензионные документы.

Электронная система позволяет подать документы в любое удобное время 24 часа 7 дней в неделю через сеть Интернет, потратив на это не больше нескольких минут. Автоматический контроль правильности заполнения документа помогает избежать ошибок соискателю лицензии. Также предусмотрено информирование лицензиата относительно этапов рассмотрения его документов.

«Новая электронная административная услуга для предпринимателей, осуществляющих деятельность в строительной отрасли, сократит сроки получения документа и поможет избежать ошибок при заполнении заявки на лицензию. Благодаря электронному сервису взаимодействие государственных органов и граждан и предпринимателей становится не только удобным и результативным, но и препятствует коррупционным рискам», - отметил председатель Госархстройинспекции Алексей Кудрявцев.

Лицензиат, который получил первую электронную лицензию, подал документы он-лайн, не приезжая в Госархстройинспекция. Таким образом, в процессе подачи документов лицензиат сэкономил минимум четыре дня и при этом получал на электронную почту актуальную информацию о состоянии рассмотрения дела.

Административные услуги Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в электронном формате вводятся при поддержке Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины и Координатора проектов ОБСЕ в Украине. Уже сегодня Госархстройинспекция предоставляет пять электронных административных услуг:

- сообщение о начале выполнения подготовительных работ

- уведомление о начале выполнения строительных работ

- декларация о начале выполнения подготовительных работ

- декларация о начале выполнения строительных работ

- представление и выдача лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по строительству.

В ближайших планах – внедрение электронного сервиса по подаче декларации на готовность объектов к эксплуатации.

Воспользоваться услугами возможно при условии наличия электронной цифровой подписи, получаемого в Аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) или в отделениях Государственной фискальной службы Украины.