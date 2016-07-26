Британская Колумбия введет налог на покупку жилья иностранцами

Со 2 августа 2016 года зарубежные покупатели домов и квартир в регионе Метро-Ванкувер должны будут платить сбор в 15%. Платить налог на покупку жилья в регионе Метро-Ванкувер должны будут не только частные покупатели, но и компании, которые либо не зарегистрированы на территории Канады, либо контролируются иностранцами, сообщает Prian.ru.

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"Напомним, жители Британской Колумбии уже платят налог в 1% на жилье стоимостью до 200 000 долларов, 2% - на жилье стоимостью от 200 000 долларов до 2 миллионов долларов и 3% - на жилье дороже 2 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

По словам представителей властей канадской провинции, новый налог позволит урегулировать повышенный спрос иностранцев на недвижимость в Британской Колумбии и в тоже время сделать жилье более доступным для местных жителей.

Кстати, с 10 июня 2016 года в Британской Колумбии иностранцы должны также раскрывать свое гражданство при приобретении недвижимости. Также с 16 мая введены меры по предотвращению быстрой перепродажи объектов с целью получения прибыли.