Кабмин обещает выделить дополнительно около 200 миллионов на "теплые" кредиты

Кабинет министров планирует выделить дополнительно около 200 млн грн на финансирование программ энергоэффективности до конца 2016 года, сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Украины Павла Розенко.

«В целом мы хотим до конца этого года дополнительно выделить около 200 млн гривень для того, чтобы эта программа работала эффективно, чтобы люди могли получить дешевые кредиты на программы энергосбережения», - цитирует Розенко пресс-служба.

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Также сообщается, что в сентябре правительство планирует внести в парламент законопроект о создании Фонда энергоэффективности.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 млн грн.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

С начала действия программы украинцы воспользовались «теплыми» кредитами на общую суму около 2,2 млрд грн.