На коммунальные субсидии в бюджете-2017 заложат не менее 45 миллиардов гривень - Розенко

Государственный бюджет Украины на 2017 год будет предусматривать не менее 45 млрд грн на субсидии населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

Читайте такжеКоличество отказов в назначении субсидии выросло вдвое, основная причина - дорогие покупки

"Сумма, которая будет предусматриваться (в бюджете на 2017 год - УНИАН), субсидий - не менее 45 млрд грн", - сказал он.

По словам Розенко, правительство прогнозирует, что в текущем году субсидии будут получать 9 млн украинских семей.

Как сообщал УНИАН, жителям Украины в январе-июне 2016 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,48 млрд грн, что почти в 6,6 раза превышает аналогичный показатель 2015 года.

В Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 млн с 5,5 млн после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 млрд грн на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 млрд грн. По прогнозам Минфина, в 2017 году эта сумма может увеличиться до 70-80 млрд грн.