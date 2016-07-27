Кабмин выделил еще 100 миллионов на программу "теплых" кредитов

Кабинет министров Украины дополнительно выделил 100 миллионов гривень на финансирование программы "теплых" кредитов. Соответствующие решение правительство приняло в среду.

"Это касается программы "теплых" кредитов. И у нас сегодня есть необходимость дополнить ее тем, чтобы 100 миллионов гривень дополнительно выделить на финансирование индивидуальных "теплых" кредитов", - сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

Он также отметил, что размер компенсации суммы кредита на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц будет увеличен до 35%.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень. В феврале текущего года Кабинет министров продлил действие программы на 2016 год, предусмотрев на эти цели 900 миллионов гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.

С начала действия программы украинцы воспользовались "теплыми" кредитами на общую суму около 2,2 миллиарда гривень.