США в борьбе с отмыванием денег расширяют контроль над сделками с дорогой недвижимостью

Федеральное правительство США приняло решение ввести контроль над сделками с дорогостоящим недвижимым имуществом в Нью-Йорке, в двух округах штата Флорида, в Лос-Анджелесе, на пляжной зоне Сан-Франциско, в городе Сан-Диего (штат Калифорния), а также в Сан-Антонио (Техас).

Читайте такжеБритания хочет заставить офшори раскрывать имена настоящих владельцев недвижимости

Об этом в среду сообщил и. о. директора финансовой разведки США (FinCEN) Джамал Эль-Хинди. Данное ведомство входит в состав Министерства финансов страны, передает ТАСС.

В январе этого года власти в рамках борьбы с отмыванием денег обязали компании, занимающиеся страхованием прав собственности на элитные дома и апартаменты, устанавливать личности тех, кто стоит за приобретением такого жилья без привлечения банковских кредитов и с использованием компаний, призванных скрыть подлинного бенефициара. Изначально эта норма действовала только для Манхэттена, центрального района Нью-Йорка, и курортного города Майами (Флорида).

"Распространив эти меры на другие крупные города, мы узнаем еще больше о возможном отмывании денег на национальных рынках недвижимости, что поможет нам выработать дальнейшие решения в части регулирования", - пояснил Эль-Хинди. Теперь эти нормы будут действовать и в других районах Нью-Йорка, а также во Флориде в округах Броуард и Палм-Бич. Распоряжение FinCEN вступает в силу с августа.