В курортном районе Одессы хотят построить пять 16-этажек "для педагогов"

Как передает корреспондент УНИАН, строительство комплекса предусматривает одобренный 27 июля на заседании градсовета детальный план территории в границах улиц Дача Ковалевского, Ореховая, Марии Демченко, Академика Вильямса.

Как отметила представитель КП «Одеспроект», автор проекта Татьяна Барабанова, в данном «квадрате» на свободной территории планируется возвести пять 16-этажных жилых домов. Всего планируется построить 1126 квартир на 3,11 тысячи человек. Общая площадь жилья – 65 тысяч квадратных метров.

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В пристройках к жилым домам разместят 3 амбулатории (320 квадратных метров), также в проекте - детский сад на 240 мест и школа на 800 мест, паркинг на 926 мест и открытая стоянка на 141 машиноместо.

Как отмечается, земля, на которой планируется возвести комплекс, принадлежит Министерству образования, находится в ведении Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

По словам директора архитектурного института академии Владимира Уренева, вуз испытывает дефицит кадров (в частности, докторов наук), что вынуждает приглашать специалистов из других регионов Украины. Педагогов необходимо обеспечить жильем. Кроме того, многие молодые преподаватели и доценты живут в студенческих общежитиях и также нуждаются в жилье.