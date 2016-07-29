Украинцы задолжали за отопление и горячую воду более 5 миллиардов гривень

Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в июне уменьшилась по сравнению с показателем на конец мая на 0,3 млрд грн, или на 5,5%, и составила 5,2 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Согласно сообщению, задолженность за содержание домов, сооружений и придомовых территорий за отчетный период выросла на 4,2%, до 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - на 5,9%, до 1,8 млрд грн, а задолженность за вывоз бытовых отходов не изменилась и составляет 0,4 млрд грн.

По данным Госстата, в июне украинцы уплатили за электроэнергию 1,4 млрд грн (87% от начисленных в этом периоде сумм). При этом задолженность за электроэнергию по состоянию на конец июня составила 2,9 млрд грн.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги в июне на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составила 395,5 грн.

Всего в июне украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 3 млрд грн, что составило 106% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях (137,8%, 132,9% и 122,1% соответственно), а самый низкий – в Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях (76,4%, 77,6% и 77,7% соответственно).

Также сообщается, что за январь-июнь 2016 года с населением было заключено 19,3 тыс. договоров о реструктуризации задолженности на общую сумму 85,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения на конец мая составила 5,5 млрд грн, электроэнергии - 2,8 млрд грн, квартплаты 2,4 млрд грн, централизованного водоснабжения и водоотвода - 1,7 млрд грн, вывоза бытовых отходов - 0,4 млрд грн.